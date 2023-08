Programa da Prefeitura de Simão Dias aproxima a Saúde da população

Lançado recentemente pela Prefeitura de Simão Dias, por intermédio da Secretaria de Saúde, o Programa Mais Saúde Para Nossa Gente segue levando o serviço para diversas localidades do município.

Na última semana, a equipe do programa atendeu moradores do Conjunto Manoel Ferreira Matos (Mutirão), onde foram realizadas consultas médicas de enfermagem e com nutricionista, testes rápidos, aferição de sinais vitais, avaliação odontológica, entrega de medicamentos e a realização de hiperdia, bem como vacinação e atualização do cartão.

Cabe destacar que o Mais Saúde Para Nossa Gente tem a finalidade de levar atendimento aos locais que não dispõem de Unidades Básicas de Saúde ou que sejam de difícil acesso para realização de atendimento a domicílio.