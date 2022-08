Programa de combate às drogas será implantado nas escolas de Lagarto

Em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, o 7° Batalhão de Polícia Militar (7°BPM) implantará o Programa de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD) nas escolas de Lagarto. A medida foi anunciada pelo Batalhão após uma reunião com o secretário Magson Almeida.

“Cada vez mais o 7° Batalhão se preocupa com o bem-estar e a segurança da população lagartense”, comentou o comandante do 7°BPM, Tenente-coronel Matheus, ao observar que o programa levará aos jovens lagartenses a problemática o alerta sobre os malefícios do consumo de drogas.

Liderado por profissionais militares, o Programa Educacional de Resistência às Drogas consiste num esforço cooperativo estabelecido entre a Polícia Militar, a Escola e a Família, com o objetivo de dotar jovens estudantes de informações e habilidades necessárias para viver de maneira saudável, sem drogas e violência.