Programa Jovem Senador 2024 recebe inscrições até 30 de abril

Destinado aos estudantes de escolas públicas matriculados no ensino médio, que tenham até 19 anos de idade em 31 de dezembro de 2024, o Programa Jovem Senador seleciona, anualmente, alunos e seus professores-orientadores de todo o Brasil para experenciar a Semana de Vivência Legislativa. As inscrições para a edição de 2024 do Concurso de Redação do Programa Jovem Senador encerram-se no dia 30 de abril e podem ser realizadas pelas escolas via Correio, em mãos ou via e-mail [email protected].

Com o tema ‘Os 200 anos do Senado e os desafios para o futuro da democracia’, os estudantes produzirão redações que serão avaliadas e selecionadas pelos professores de cada escola. As redações serão inscritas pelos professores juntamente com a Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc).

A primeira fase é a etapa estadual, na qual serão escolhidas as três melhores redações de cada unidade federativa. Estas serão enviadas para o Senado Federal, que escolherá a melhor de cada estado para representá-lo em Brasília.

O Jovem Senador de cada estado participará da Semana de Vivência Legislativa, de 5 a 9 de agosto. Nesse período, os jovens estarão simulando a atuação dos senadores da República, no processo de discussão e elaboração das leis do país, além da participação de comissões temáticas dentro do ambiente parlamentar.

A Jovem Senadora de 2023, Williane Vitória, do Centro de Excelência Dr. Edelzio Vieira de Melo, conta que representar o seu estado, em Brasília, foi uma experiência única. “Isso transformou a minha vida, e tenho certeza de que vai transformar a vida de quem participar do programa. A semana é repleta de momentos inesquecíveis de oportunidades e de aprendizado”, descreve a estudante.

A técnica pedagógica no Serviço de Apoio ao Desenvolvimento Estudantil (Seades), vinculado ao Departamento de Apoio ao Sistema Educacional (Dase), da Seduc, e coordenadora em Sergipe do Programa Jovem Senador/Senado Federal, Nadia Cardoso, descreve que o Programa Jovem Senador estimula o protagonismo dos estudantes e, por meio das redações, estimula o conhecimento sobre cidadania e democracia.

“O Programa Jovem Senador seleciona estudantes mediante Concurso de Redação, cuja estrutura é a mesma utilizada na prova de redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Cada colégio faz uma seleção interna e envia a melhor redação juntamente, com a ficha de inscrição devidamente preenchida, para a Seduc até às 23h59 do dia 30 de abril. O estudante que obtiver o 1º lugar na etapa nacional participará da Vivência Legislativa, acompanhado do seu professor-orientador, com todas as despesas pagas pelo Senado Federal”.

As inscrições podem ser realizadas de três formas: 1) Correios, pelo endereço da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura, Bloco 3, sala 33, Rua Gutemberg Chagas, 169, D.I.A., Aracaju/SE, CEP 49040-780; 2) em mãos 3), Correio eletrônico, via [email protected] . Não será aceita a redação que estiver com data posterior a 30 de abril de 2024 no carimbo dos Correios no envelope, no envio do e-mail ou entregue pessoalmente.

Confira abaixo as principais datas do PJS 2024:

Prazo final para inscrições das escolas – 30/04/2024

Seleção da Etapa Estadual – 24/05/2024

Seleção da Etapa Senado – 05/06/2024

Anúncio dos vencedores – até 21/06/2024

Semana de Vivência Legislativa- 05/08 a 09/08/2024.

Fonte: Governo de SE