Programa Mãe Sergipana entrega cartões em Simão Dias e Poço Verde

A Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic) segue fortalecendo a política de cuidado materno-infantil com o Programa Mãe Sergipana. Na última quarta-feira, 13, mais três gestantes foram beneficiadas com o apoio financeiro, sendo duas no município de Simão Dias e uma em Poço Verde. Até este mês, 936 mães já foram contempladas com o programa.

A assistente social da Primeira Infância, Aline Cristina, realizou a entrega e detalhou às mães como proceder em relação ao cartão. “O benefício inclui seis parcelas de R$ 200,00 e um kit enxoval (a partir do 7º mês), visando reduzir a mortalidade materno-infantil e garantir segurança alimentar e nutricional. É um período que exige um cuidado diferenciado, e o Governo do Estado, por meio da Seasic, protege e garante dignidade às mulheres nesse momento tão importante”, disse.

Vanessa Layse está gestante da segunda filha e destacou a importância do benefício. “Fiquei muito feliz quando soube que fui contemplada no programa. É um recurso que chega em boa hora e que ajudará muito a nossa família”, afirmou.

Outra gestante contemplada com o Mãe Sergipana foi Maria Graziela. Residente de Poço Verde, ela ficou emocionada ao saber que, além de ter sido alcançada pelo programa, também receberá um kit completo para seu bebê. “Estou gestante do oitavo filho e nunca tive condições de ter um carrinho. Agora, minha realidade está mudando graças às políticas públicas que o governo tem realizado”, disse.

O Programa Mãe Sergipana integra o conjunto de políticas da Seasic voltadas à proteção social, à segurança alimentar e ao fortalecimento da primeira infância, reafirmando o compromisso do Governo de Sergipe com a redução das desigualdades e a promoção da cidadania.

Fonte: Governo de SE