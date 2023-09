Programa Municipal de Castração conta com apoio da Faculdade Ages de Paripiranga

A Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria de Saúde e o Centro de Controle de Zoonoses, segue firme com o Programa Municipal de Castração de Cães e Gatos.

Os procedimentos são realizados durante toda a semana e é destinado aos animais errantes (que vivem nas ruas) e de tutores de baixa renda.

Durante às quintas-feiras, o Programa passou a contar com o auxílio de uma nova turma de estagiários do Curso de Medicina Veterinária, cedidos mediante Projeto de Extensão, firmado entre a Faculdade Ages de Paripiranga/BA e a Prefeitura de Lagarto.

“Essa parceria irá promover uma melhoria no Programa, tanto em quantidade quando em qualidade, além de contribuir para a formação de profissionais da área”, explica o secretário Marlsysson Magalhães.

A Lei Municipal Nº 576 de 03 de abril de 2014, institui no município de Lagarto a Campanha de Controle Populacional de cães e gatos. A curto prazo a esterilização reprodutiva é uma das ações mais efetivas e utilizadas em cães e gatos afim de controlar o crescente número desses animais e as consequências desse aumento no impacto à saúde pública.

Para realizar a castração do seu pet, basta se dirigir ao Centro de Controle de Zoonoses, localizado no bairro Pratas, portando cópia de RG e CPF, comprovante de residência e comprovante de renda (Cópia do cartão do Bolsa Família, número do NIS ou que obtenha renda de até dois salários mínimos).

Fonte: Prefeitura de Lagarto