Programa Primeiro Emprego: Aula inaugural acontece no dia 12 de agosto na UFS

Os participantes selecionados para a primeira etapa do Programa Primeiro Emprego (PPE) terão a aula inaugural no próximo dia 12 de agosto, das 8h às 12h, no Auditório da Didática VII, da Universidade Federal de Sergipe (UFS), em São Cristóvão. A programação marca o início das atividades de qualificação profissional e contará com palestras e orientações sobre o funcionamento do programa.

Nesta primeira etapa, o Programa Primeiro Emprego disponibilizou 1.780 vagas distribuídas em cursos de qualificação profissional em diferentes áreas, como atendimento, comércio, serviços, tecnologia e gestão. A iniciativa é voltada para jovens de 18 a 29 anos, sem vínculo formal de emprego, e busca ampliar as oportunidades de inserção no mercado de trabalho por meio da formação profissional e da experiência prática.

Além da qualificação, os participantes recebem bolsa-auxílio mensal de R$ 500, destinada ao apoio durante o período de formação. Após a etapa teórica, os alunos seguirão para a fase prática em empresas parceiras, proporcionando contato direto com o ambiente profissional e contribuindo para o desenvolvimento de competências técnicas e comportamentais.

A formação será realizada em unidades da Universidade Federal de Sergipe (UFS) e em empresas parceiras, contemplando os municípios de Aracaju, São Cristóvão, Barra dos Coqueiros, Estância, Itabaiana, Tobias Barreto, Nossa Senhora do Socorro, Boquim, Campo do Brito, Lagarto, Laranjeiras e Nossa Senhora das Dores.

O Programa Primeiro Emprego é executado pela Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão de Sergipe (Fapese), em parceria com a Universidade Federal de Sergipe (UFS), o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem) e o Ministério do Trabalho e Emprego.

Fonte: ASCOM SETEEM