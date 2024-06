Programa Primeiro Emprego inicia novas turmas em Lagarto e região

Cresce a ansiedade dos inscritos para o início dos cursos voltados para o setor de supermercados dentro do Programa Primeiro Emprego (PPE), executado pela Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem). O programa do Governo de Sergipe, voltado à qualificação profissional de jovens sem experiência de trabalho formal, inicia cinco turmas neste mês de junho nas cidades de Lagarto, Boquim, Estância, Itabaianinha e Tobias Barreto. Nesta quarta-feira, 19, será a vez dos jovens do município de Estância, com o primeiro dia de aula do curso para operador de supermercado.

O PPE conta sempre com uma empresa parceira, que neste caso é a Cencosud, além das aulas fornecidas pela instituição de ensino, que para estas cidades serão pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac). Com a parceria da rede supermercadista, são ofertados, nesta fase, cursos de operador de supermercado, em Lagarto, Estância, Itabaianinha, Tobias Barreto e Boquim. Também serão realizados cursos de operador de perecíveis, em Itabaianinha, e de assistente de delivery, em Lagarto.

De acordo com a superintendente do Trabalho da Seteem, Marcela Prudente, além destas, existem mais duas turmas em Aracaju, já contratadas, com início das aulas previsto para o começo do mês de julho. “As cinco turmas integram o contrato já firmado com a Cencosud, com cerca de 400 jovens atendidos em diferentes cursos para a área de supermercado. E já temos um novo contrato para ser firmado com o Senac para novos cursos voltados para o PPE”, informou a superintendente.

A jovem Ane Miriam, da cidade de Lagarto, comemorou a oportunidade. Ela ficou sabendo do PPE por meio da cunhada. “Eu fiquei muito feliz quando cheguei aqui, minha oportunidade chegou. A minha expectativa está muito alta, se eu conseguir essa vaga, vou ajudar muito meus pais e realizar meu sonho. Ele está chegando próximo, vou fazer faculdade e vou poder pagar”, disse animada.

Para agilizar o fechamento das turmas, com a entrega e checagem da documentação exigida aos inscritos, ações itinerantes foram realizadas esta semana pela equipe da Seteem/NAT nas cidades de Lagarto, Itabaianinha e Tobias Barreto.

Programa Primeiro Emprego

O Programa Primeiro Emprego (PPE) foi lançado ainda no primeiro ano da atual gestão estadual, sendo voltado para a qualificação de jovens entre 18 e 29 anos que nunca trabalharam formalmente. Ele consiste em quatro grupos de ações: oferta de qualificação técnica alinhada às necessidades do mercado sergipano; oportunidade da primeira experiência profissional; acompanhamento contínuo aos jovens beneficiados pelo programa; e apoio financeiro a partir da concessão de bolsas.

As inscrições são permanentes e podem ser realizadas no portal do Primeiro Emprego. As oportunidades são abertas via editais publicados e comunicados pela Seteem no site e também na rede social da pasta (@trabalho.se).

Fonte: Governo de SE