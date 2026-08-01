Programa Reduzindo Filas leva cerca de 180 atendimentos à zona rural de Lagarto

A Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), realizou, na última sexta-feira, 31, mais uma edição do Programa Reduzindo Filas, levando consultas e exames especializados para moradores dos povoados Tanque, Santo Antônio, Itaperinha e Curralinho. Ao todo, foram ofertados 180 atendimentos e exames especializados. A iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso aos serviços especializados, aproximando a assistência da população da zona rural.

A prefeita em exercício, Suely Menezes, destacou que a descentralização dos atendimentos faz parte do compromisso da gestão em garantir uma saúde mais acessível para todos os lagartenses. “Nosso objetivo é cuidar das pessoas onde elas vivem. Quando levamos consultas e exames especializados para as comunidades, reduzimos barreiras de acesso, oferecemos mais comodidade às famílias e fortalecemos a atenção à saúde em todo o município. Vamos continuar trabalhando para que ações como essa cheguem cada vez mais perto da população”.

A descentralização dos atendimentos especializados fortalece a rede municipal de saúde e facilita o acesso da população aos serviços do SUS.

Moradora do povoado Tanque, Cristina Maria, de 48 anos, participou da ação para realizar uma ultrassonografia e elogiou a iniciativa. “Fiquei sabendo pelo pessoal do posto de saúde. Achei muito importante trazer esse atendimento para perto da gente. O atendimento foi muito bom e facilita bastante para quem mora na comunidade”.

O secretário municipal da Saúde, Marlysson Magalhães, ressaltou que o Programa Reduzindo Filas tem contribuído para reduzir o tempo de espera por consultas e exames especializados. “Estamos fortalecendo uma estratégia que leva a saúde até onde as pessoas estão. Além de reduzir filas, essas ações oferecem mais conforto aos usuários, evitam deslocamentos desnecessários e garantem que os atendimentos especializados aconteçam de forma mais rápida e humanizada. Esse é um compromisso permanente da nossa gestão”.

A lagartense Renata Batista, de 32 anos, foi atendida pela nutricionista e destacou a importância da ação. “Eu já aguardava essa consulta há algum tempo. Quando soube que o atendimento seria realizado aqui, fiquei muito feliz. É uma iniciativa muito importante porque facilita o acesso de quem precisa e nem sempre consegue ir até a cidade”.

Saúde mais próxima

Com o objetivo de descentralizar os serviços especializados e aproximar a assistência da população, o Programa Reduzindo Filas realizou mais uma edição levando consultas e exames para usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). Nesta ação, foram ofertados 30 atendimentos com nutricionista, 40 consultas oftalmológicas, 60 exames de ultrassonografia e 50 eletrocardiogramas (ECG), ampliando o acesso aos serviços de saúde e reduzindo a necessidade de deslocamento até a sede do município.

Fonte: Prefeitura de Lagarto