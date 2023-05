Programa Sergipe na Idade Certa amplia número de alunos matriculados em 2023

A fim de promover intervenções pedagógicas para o avanço das aprendizagens dos estudantes da Rede Pública Estadual de Ensino que se encontram em situação de distorção idade/série, o Governo de Sergipe aumentou a oferta de turmas do Programa Estadual Sergipe na Idade Certa (ProSIC) e foi correspondido com o aumento de alunos enturmados nas escolas participantes desse programa.

Em 2022, eram 168 escolas participantes, 388 turmas e 9.757 alunos. Em 2023, os números aumentaram para 13.131 alunos na rede estadual beneficiados em 479 turmas em 168 escolas da rede estadual. Isso significa que mais jovens com idade avançada cursando uma série que já deveria ter estudado têm a oportunidade de corrigir as distorções e superar as práticas de exclusão social na escola por meio de um acompanhamento permanente do fluxo escolar.

Na Escola Estadual Jacintho de Figueiredo Martins, em Aracaju, primeira escola a implementar as turmas do ProSIC, os alunos participantes do programa têm ressignificado o aprendizado, com uma proposta específica para a correção da distorção idade/série. “A escola procura fazer atividades diferenciadas na valorização dos alunos, com psicólogos, convidados e junto a parceiros, como o Sebrae. O atendimento é quase que individualizado, e o aluno sente-se valorizado com esse planejamento pedagógico”, explicou a diretora Lucimar Mangieri.

São quatro turmas de 25 alunos cada uma, em dois turnos. Gradativamente, a escola estadual tem realizado um trabalho que amplia a estatística da diminuição da distorção idade/série em Sergipe.

“Por conta desse aumento de turmas, Sergipe vem despontando como exemplo do que deve ser feito para combater a distorção idade/série. Este ano nós estamos vivendo o recorde na enturmação de estudantes em distorção, com mais de 13 mil estudantes nessas turmas. Queremos, com isto, que os estudantes em distorção ressignifiquem seus aprendizados por meio de uma proposta pedagógica específica para eles, além da possibilidade de eles serem acelerados ao fim do ano letivo”, destaca Everton Pereira Santos, coordenador do ProSIC.

Ampliação na rede municipal

Dos 133.528 alunos matriculados na rede pública de ensino de Sergipe, calcula-se a distorção com base nos dados do indicador do EducaCenso – plataforma institucional do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), que compreende por distorção idade/série a situação em que o estudante se encontra com dois anos ou mais de atraso escolar.

Dos 9.757 alunos enturmados no ProSIC em 2022, 26,90% concluíram o ensino fundamental; 35,10% foram promovidos a uma série/ano com o intuito de diminuir essa distorção, e 13,89% dos estudantes foram acelerados.

A distorção tende a baixar ainda mais com a adesão de novos municípios sergipanos à proposta do Governo de Sergipe, já que a quantidade de jovens em idade avançada cursando uma série que já deveria ter sido cursada é maior entre os alunos do ensino fundamental inicial. Ao todo, são 3.067 alunos nas redes municipais, 118 turmas em 42 escolas dessas redes.

O coordenador do ProSIC, Everton Pereira, explica que a ampliação para os municípios tem ocorrido gradativamente. A primeira etapa do ProSIC consiste em entender o que é a distorção idade/série e qual o percentual de estudantes em distorção na escola/rede de ensino. A segunda etapa consiste em organizar as ações que serão executadas para o combate à distorção idade/série e conhecer os instrumentais que o ProSIC oferece. A terceira etapa é sensibilizar a comunidade escolar para a implementação do Programa Sergipe na Idade Certa, além de apresentar o suporte técnico e pedagógico disponibilizado pela Seduc. A quarta etapa consiste em acompanhar o desenvolvimento do ProSIC na escola/rede por meio da aplicação dos instrumentais e garantir a participação de professores e equipe gestora na formação continuada do programa.

Fonte: Governo de SE