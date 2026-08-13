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Programa Sergipe no Mundo leva alunos para a Europa; pais agradecem ao governador pela iniciativa

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Mais uma turma de estudantes e professores da rede estadual de ensino embarcou nesta quinta-feira, 13, para uma imersão cultural e linguística de 30 dias na Inglaterra, Irlanda e Espanha. A viagem faz parte do programa Sergipe no Mundo, criado pelo governador Fábio Mitidieri.

No Aeroporto Internacional Santa Maria, os pais dos jovens acompanharam o momento do embarque e fizeram questão de agradecer ao governador pela oportunidade oferecida aos estudantes da rede pública.

Por meio do programa, os intercambistas recebem todo o apoio do Governo de Sergipe, desde a emissão do passaporte até auxílio financeiro de 1.000 unidades da moeda local, além de apoio para a compra do enxoval. Os estudantes também recebem um kit de viagem padronizado, com mala de 23 kg, mala de mão, mochila, camisa, moletom e garrafa térmica.

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