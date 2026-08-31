Programação da Semana da Pátria em Sergipe inicia nesta terça-feira, 01

Sergipe se prepara para dar início às comemorações da Semana da Pátria 2026, período marcado por homenagens aos 204 anos da Independência do Brasil e ao espírito de cidadania. Com o objetivo de reforçar o sentimento de patriotismo e relembrar a importância histórica da Independência do país, entre os dias 1º e 7 de setembro, será realizada uma série de atividades cívicas, culturais e educativas em toda a rede pública estadual de ensino.

A programação oficial, organizada pelo Estado de Sergipe (Seed), por meio da Secretaria de Estado da Educação, começará na próxima terça-feira, dia 1º de setembro, às 9h, na Praça Fausto Cardoso, no Centro de Aracaju, com a 89ª edição da Corrida do Fogo Simbólico. As Forças Armadas participarão ativamente do evento, com o revezamento da Tocha Simbólica entre a Praça da Bandeira e a Ponte do Imperador.

O helicóptero da Polícia Militar de Sergipe fará um voo sobre a Praça Fausto Cardoso. Em seguida, retornará à Ponte do Imperador, onde ficará em modo pairado. A Marinha levará a tocha pela Avenida Ivo do Prado até a Capitania dos Portos, acompanhada pela embarcação oficial e, paralelamente, pelo helicóptero, sobre o Rio Sergipe.

Na Capitania dos Portos, a Marinha entregará a tocha ao Exército, que retornará à Ponte do Imperador pela Avenida Ivo do Prado, acompanhado pelo pelotão da Cavalaria da PMSE. No local, a tocha será entregue a uma representação de estudantes da rede pública estadual de ensino. Os jovens conduzirão a tocha pelo corredor de bandeiras até o palco, onde será acesa a pira, dando início às comemorações da Independência do Brasil.

O evento também contará com a participação da banda da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e de escolas da rede pública estadual.

Semana da Pátria

A Semana da Pátria 2026 será encerrada oficialmente com o Desfile Cívico-Militar de 7 de Setembro, a partir das 7h, na Avenida Barão de Maruim. A programação contará com a presença de mais de quatro mil participantes, entre representantes das Forças Armadas, estudantes das redes pública estadual, pública municipal e particular de ensino e integrantes de entidades comunitárias.

Fonte: Governo de SE