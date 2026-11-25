A atuação da rede de saúde pública estadual ultrapassou fronteiras e está se tornando referência internacional. Na última terça-feira, 24, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) recebeu uma comitiva com representantes do Ministério da Saúde do Uruguai que se deslocaram até Sergipe para conhecer os programas Pulsa Sergipe e Alerta AVC, iniciativas do Governo do Estado. Os profissionais pretendem implementar projetos semelhantes em seu país.

O Pulsa Sergipe busca agilizar o diagnóstico e o tratamento de urgências cardiovasculares, como o Infarto Agudo do Miocárdio (IAM). Já o Alerta AVC é voltado ao diagnóstico e ao tratamento rápido de casos de Acidente Vascular Cerebral (AVC). Os programas contam com integração de equipes, atuando em conjunto com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192 Sergipe), e plataformas tecnológicas, com utilização do aplicativo Join, uma ferramenta que reúne dados de maneira facilitada e dispõe de equipe médica 24 horas de plantão para consultoria das unidades em casos de urgência.

A visita contou com ampla programação, iniciando com uma apresentação realizada pela SES para explicar o funcionamento dos programas e mostrar os avanços conquistados por meio deles.

Para o secretário de Estado da Saúde, Jardel Mitermayer, este momento demonstra que os investimentos, o planejamento e o trabalho integrado das equipes da rede pública de saúde estadual estão gerando resultados concretos e ganhando reconhecimento para além das nossas fronteiras. “Essa também é uma oportunidade de compartilhar experiências, trocar conhecimentos e mostrar como a tecnologia e a integração dos serviços podem transformar o atendimento, garantindo mais agilidade e salvando vidas. Ficamos felizes em contribuir com o fortalecimento da saúde pública em outros países”, destacou Jardel.

De acordo com o diretor do Departamento de Telemedicina da Administração dos Serviços Estaduais de Saúde (Asse) do Uruguai, Marcelo Lens, a saúde pública uruguaia usará o Alerta AVC e o Pulsa Sergipe como base e inspiração para a criação de programas semelhantes. “Acreditamos que estes são projetos extremamente interessantes, pois salvam vidas e reduzem custos na saúde. Para nós, é muito importante poder contar com essa experiência para replicá-la no Uruguai. Somos países irmãos e é sempre muito bom unir esforços; quando algo é bem feito, podemos tomar esse exemplo para replicar em nossos países”, ressaltou o diretor.

Desde quando foram lançados, em abril deste ano, até o momento, o Alerta AVC já realizou 770 atendimentos e o Pulsa Sergipe registrou 1.614 acionamentos. Segundo o coordenador da Força Estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) de Sergipe, Marcos Fonseca, o Alerta AVC e o Pulsa Sergipe são programas implantados pela SES com o objetivo de reduzir a mortalidade por infarto e AVC, condições que exigem atendimento rápido. “No Pulsa Sergipe, pacientes com suspeita de infarto realizam eletrocardiograma, que é compartilhado pelo aplicativo Join para avaliação de um cardiologista de plantão. Já no Alerta AVC, os pacientes com suspeita da doença são encaminhados para tomografia e, quando diagnosticado o AVC isquêmico, podem receber a trombólise, tratamento que busca dissolver o coágulo responsável pelo comprometimento da circulação sanguínea no cérebro. Quando a unidade não dispõe de tomografia, o paciente é transferido para um serviço de referência”, explicou Marcos.

A comitiva também passou por unidades da SES que integram os programas, visitando a Central de Regulação de Urgências (CRU),a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Boquim Dr. Bernardino Mitidieri, o Hospital Regional de Estância Dr. Jessé de Andrade Fontes e o Centro de Hemodinâmica do Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse).

Visita à Hemodinâmica

No Centro de Hemodinâmica Dr. José Augusto Soares Barreto, do Huse, a comitiva uruguaia conheceu a estrutura e os protocolos utilizados no atendimento a pacientes com doenças cardiovasculares. A unidade desempenha papel estratégico no fluxo de assistência, especialmente nos casos de Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), ao concentrar a realização de procedimentos especializados que anteriormente exigiam a transferência dos pacientes para outros serviços.

De acordo com o superintendente do Huse, Rilton Morais, a visita representa o reconhecimento do trabalho desenvolvido pela unidade na aplicação de protocolos que integram tecnologia, agilidade no diagnóstico e acesso ao tratamento adequado. “Como somos um caso de sucesso na implantação desses protocolos, os representantes do Ministério da Saúde do Uruguai vieram conhecer todo o fluxo e toda a forma de trabalhar do Hospital de Urgências de Sergipe. A Hemodinâmica facilita muito esse fluxo, porque, antes, o paciente chegava ao Huse, mas precisava ser transferido para outras unidades para realizar o procedimento. Agora, tudo é realizado na unidade. Essa visita é muito importante, pois representa um reconhecimento de que estamos no caminho certo, fazendo uma saúde de qualidade”, destacou.

Para o cardiologista e coordenador da Linha de Cuidado do Paciente Cardiovascular do Huse, José Edvaldo Santos, o reconhecimento internacional também representa a consolidação de um trabalho iniciado em 2021, com a implantação do projeto de telecardiologia. Segundo ele, a iniciativa foi idealizada para reduzir a morbimortalidade, prevenir complicações decorrentes de eventos cardiovasculares e garantir que os pacientes tenham acesso oportuno aos tratamentos indicados. “É muito gratificante ver que Sergipe se transformou em exemplo não só para o Brasil, mas também para outros países. O que vemos hoje é a consolidação de todo esse projeto. Mostramos a importância de regular adequadamente esses pacientes e garantir o acesso ao melhor tratamento, como a angioplastia coronariana e a trombólise cerebral. Isso tem chamado a atenção de outros países, e o Uruguai identificou nos nossos programas uma experiência que pode ser replicada em seu território”, ressaltou o cardiologista.

Fonte: Governo de SE