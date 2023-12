Projeto da Prefeitura de Lagarto entrega enxovais para 40 futuras mães

Na manhã da última sexta-feira, 15, a Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria de Desenvolvimento Social e do Trabalho (SEDEST), promoveu um emocionante evento de entrega de enxovais para 40 gestantes do município.

Os kits de enxoval, com banheira, fraldas, lençóis, roupinhas e outros materiais essenciais para os cuidados do bebê são destinados às gestantes cadastradas no CRAS. A iniciativa reforça o compromisso do governo municipal em cuidar das famílias lagartenses.

O Secretário da SEDEST, Valdiosmar Vieira, destacou a importância dessas entregas para as famílias lagartenses. “Estamos trabalhando incansavelmente para fortalecer os laços com a nossa comunidade. Essa entrega de enxovais não é apenas uma distribuição de itens, mas um ato que visa proporcionar apoio e conforto para as gestantes. Acreditamos que investir nas famílias é investir no futuro de Lagarto, e continuaremos trabalhando para oferecer mais oportunidades e cuidados à nossa população”, afirma o Secretário.

Fonte: Prefeitura de Lagarto