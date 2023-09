Projeto da SEMA sobre educação ambiental orienta alunos da rede municipal

Os alunos da Escola Arthur Reis, receberam a visita dos técnicos da Secretaria de Meio Ambiente, dando início ao projeto “Reciclagem não é lixo” com atividades relacionadas a educação ambiental nas escolas do município de Lagarto.

Durante a visita foi possível orientar os estudantes sobre as formas de separar materiais para reciclagem e foi lançado o desafio de reciclagem, onde os alunos deverão levar para a escola o material separado em casa, com direito a uma viagem como prêmio às turmas que se destacarem no desafio.

Todo material arrecadado será coletado por uma colaboradora da cooperativa, que será destinado a reciclagem. “Todo o processo vai ser supervisionado pela coordenação da escola e os alunos adoraram a ideia. Queremos incentivar a conscientização das crianças sobre a importância da reciclagem”, explica o Secretário de Meio Ambiente, Aloísio Santos.

Fonte: Prefeitura de Lagarto