Projeto ‘Entre Sergipe e Bruxelas’ é a próxima atração do Quintas da Gente

Na próxima quinta-feira, 05, às 19h, o Quintas da Gente receberá, no palco do Museu da Gente Sergipana Gov. Marcelo Déda, o projeto ‘Entre Sergipe e Bruxelas’, que reúne experiências de artistas sergipanos construídas em processos de residência internacional em Bruxelas, na Bélgica. Agora, os resultados desses intercâmbios artísticos serão compartilhados por meio de produções audiovisuais e musicais.

A programação terá início com um pocket show do grupo Membrana, representado pelos músicos Júlio Rêgo e Pedrinho Mendonça, seguindo por uma exibição de filmes curtas-metragens realizados com a participação dos artistas Davi Cavalcante, Fábio Sampaio e Vinícius Tavares nos anos de 2018, 2019 e 2023 na Creative Residency Cine Luso (Espírito Mundo), em Bruxelas. Serão exibidos os curtas-metragens ‘Cartografia dos Territórios Afetivos (2018), representado por Fábio Sampaio; ‘E agora, você’ (2019), representado por Davi Cavalcante, e ‘Amazad (2023), representado por Vinícius Tavares. Ao final, acontecerá uma roda de conversa com a participação dos cinco artistas.

Os ingressos estão à venda no Sympla (https://www.sympla.com.br/evento/entre-sergipe-e-bruxelas-pocket-show-exibicao-de-filmes-roda-de-conversa/2156713) com os valores de R$ 40,00 (inteira), R$ 20,00 (meia) e R$ 30,00+1kg de alimento (ingresso social). Link disponível também na bio dos perfis @institutobanese e @museudagentesergipana_oficial. Também é possível adquirir pelo WhatsApp (79 99661-3146 Maria Stefane). A programação tem classificação indicativa de 10 anos.

Quintas da Gente

O projeto é uma iniciativa do Instituto Banese, por meio do Museu da Gente Sergipana, com o objetivo de fomentar a produção artística local. Viabilizada por meio de edital, o Quintas da Gente deixa o auditório do Museu da Gente Sergipana, nas noites de quinta-feira, à disposição do talento e das produções dos artistas sergipanos, incentivando a criação artística e entregando ao público uma variada programação com ingressos a preços populares.

Fonte: Governo de SE