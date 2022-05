Projeto socorristas Mirins inicia segunda etapa com visita à escola de Lagarto

Crianças podem ser aliadas fundamentais na disseminação do conhecimento sobre primeiros socorros. Pensando nisso, o projeto “Socorristas Mirins: ensinando crianças a salvar vidas” do Departamento de Educação em Saúde, entrou em sua segunda etapa com uma visita à Escola Municipal Eduvirgens Araújo Menezes, no povoado Itaperinha em Lagarto.

O projeto é voltado para crianças de 4 a 9 anos e no dia 25 de abril, contou com a participação de 50 alunos. A coordenadora da iniciativa, professora Magna Galvão, explica que os alunos foram muito receptivos: “Eles aprenderam na prática a agir em casos de engasgo, convulsão e parada cardiorrespiratória, foi gratificante”, explica.

A diretora da escola, Maria de Nazaré, aprovou a iniciativa: “É uma experiência muito importante, saber que nossos alunos estão recebendo as orientações de como salvar vidas”, pontua.

A primeira etapa do projeto Socorristas Mirins foi realizada de forma totalmente remota, com vídeos e histórias em quadrinhos. A segunda etapa contará com visitas agendadas às escolas parceiras para a capacitação das crianças.

Fonte: Agência Brasil