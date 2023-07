Proposta de videomonitoramento é apresentada pelo 7ºBPM em Lagarto

Na manhã desta quarta-feira, 12, foi realizado no Auditório do 7° Batalhão de Polícia Militar (7°BPM), a apresentação do novo sistema de monitoramento integrado para os municípios de Lagarto, Riachão do Dantas e Simão Dias.

O sistema que é comandado pela empresa Camerite, além dos seus diversos benefícios que contribuem com a segurança da cidade, tem como objetivo auxilar as entidades policiais nas consultas e rastreamentos de veículos, através de placas, ou de alguma especificação, como cor, modelo ou marca do veículo.

Para o município de Lagarto, a proposta apresentada é que sejam instalados 34 pontos de câmeras na cidade. Sendo 30 câmeras em HD e 04 câmeras em torres de monitoramento ostensivo.

O evento contou com a participação de comerciantes, guardas municipais, agentes de trânsito, policiais civis e militares. Além de representantes da prefeitura de Lagarto, Simão Dias e Riachão do Dantas.

A empresa responsável pela implantação, monitoramento e manutenção possui mais de 30 mil pontos de câmeras no Brasil. Em Sergipe, ela já está presente nos municípios de Tobias Barreto, Canindé do São Francisco e Nossa Senhora da Glória.