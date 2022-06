Na última terça-feira, 14, um homem de prenome Alex foi baleado enquanto trabalhava em sua oficina de motocicletas. O crime ocorreu na rua São João, município de Malhador.

De acordo com a polícia, no momento do homicídio, a vítima estava sozinha no estabelecimento. O homem não possuia passagens pelo sistema prisional.

Populares informaram que um homem chegou no local e realizou a execução. A Polícia Civil vai investigar o crime.

