Proprietários de veículos começam a receber boletos do IPVA 2023

O Documento Único de Arrecadação (DUA) para o licenciamento anual/IPVA 2023 já está sendo enviado para as residências dos proprietários de veículos, de acordo com o endereço cadastrado no sistema do Departamento Estadual de Trânsito de Sergipe (Detran/SE). No documento, válido até 31 de março deste ano e que deverá ser pago apenas no Banese, já constará o desconto de 10% no valor sobre o Imposto Sobre Propriedade de Veículo Automotor (IPVA).

Quem preferir pagar em outros bancos deverá emitir a ficha de compensação através do site www.detran.se.gov.br, na opção Veículo, Licenciamento anual/IPVA. No site, além da possibilidade de emissão do DUA e da ficha de compensação, há a opção de pagamento por cartão de crédito. Neste caso, o site redireciona a pessoa para a página da operadora que ela escolher e é possível, inclusive, parcelar o licenciamento.

Quem escolher pagar por meio de cartão deverá utilizar o DUA recebido ou emitir um documento pelo site, devendo acessar Veículos > Pagamento com cartão de crédito, inserir o número do DUA e optar por uma das operadoras para realizar a simulação de parcelamento e, posteriormente, efetuar a operação financeira.

Além da opção com desconto, o Licenciamento 2023 pode ser pago observando-se a data de vencimento sem desconto no IPVA, de acordo com a terminação de placa. Basta emitir o boleto pelo site do Detran/SE e quitá-lo. Após a compensação do pagamento já é possível retornar ao site da autarquia para emitir o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV) 2023, que deve ser impresso em papel A4.

