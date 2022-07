Prorrogadas inscrições para processo seletivo de tradutor e intérprete de Libras

Foram prorrogadas até esta quinta-feira, 07, as inscrições no processo seletivo para contratação temporária de tradutor e intérprete da Língua Brasileira de Sinais (Libras). A seleção, feita pela Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), tem 70 vagas distribuídas na rede estadual de ensino, além de cadastro reserva.

Do total, 32 das vagas são destinadas aos profissionais com formação no ensino médio, e 38 para formação de nível superior. O prazo do contrato temporário é de um ano, o qual poderá ser renovado por igual período.

O PSS será realizado em duas etapas: a primeira consistirá na avaliação dos títulos, de caráter eliminatório e classificatório; a segunda etapa será a avaliação de provas práticas, também de caráter eliminatório e classificatório.

Entre as atribuições estão a tradução e interpretação da língua portuguesa para Libras, e vice-versa, de todas as áreas de conhecimento do currículo das turmas escolares; intermédio de comunicação entre interlocutores surdos e ouvintes em situações do cotidiano escolar; entre outros.

Dados do Censo Escolar de 2021 apontam 180 alunos surdos ou com deficiência auditiva entre os matriculados no ensino regular do estado.

Como se inscrever