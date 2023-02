Proteção de meninas é tema de encontro de ministro com ONU-Mulheres

Para tratar sobre políticas de direitos humanos no país, o ministro Silvio Almeida se reuniu com a representante da Organização das Nações Unidas-Mulheres no Brasil, Anastasia Divinskaya.

Na ocasião, eles trataram sobre as prioridades do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, que incluem a emancipação de políticas públicas para a diversidade brasileira, as ações conjuntas com os mais diversos setores do Poder Executivo, e a ampliação da participação social.

“É preciso a reconfiguração de uma Política Nacional de Direitos Humanos, e isso inclui pensar nas questões que envolvem a proteção de mulheres e meninas”, disse o ministro.

No encontro da última segunda-feira, 13, Anastasia enfatizou a importância de pensar políticas públicas com respeito às diversidades.

“Estamos à disposição para colaborar em áreas da interseccionalidade dos direitos humanos de mulheres e meninas, particularmente as que enfrentam múltiplas formas de discriminação, como as mulheres negras e indígenas, e enfrentar as violências baseadas em gênero, fatores socioeconômicos, etnia, entre outros”, destacou.

Fonte: Agência Brasil