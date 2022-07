Protetora Vera e presidente de ONG discutem políticas para os animais

Entre os dias 21 e 22 de julho, a convite a Protetora Vera Silva, a presidente da ONG ELAN, Nazaré Moraes, esteve em Lagarto para sugerir políticas públicas para os animais. Na oportunidade, elas foram recebidas pelos secretários municipais Igor Almeida (Obras) e Aloísio Andrade (Meio Ambiente).

Além disso, elas visitaram o Centro de Zoonoses, com a Girlândia, e o Hospital de Amor, com José Carvalho de Menezes. “Todos foram favoráveis às ideias e projetos envolvendo a causa animal e sustentabilidade”, destacou Vera Silva após as visitas.

Após as tratativas, Vera e Nazaré foram ao Balneário Bica para conhecer a área verde que surpreendeu a presidente do ELAN. “Lagarto tem muito potencial turístico e as questões ambientais precisam estar pautadas com as políticas públicas para os animais, que vão resultar em saúde e segurança pública”, comentou.

Já no fim da visita, Nazaré foi ao Ecoponto Lixo Zero, no povoado Brejo, na zona rural de Lagarto, onde percebeu os resultados importantes das ações do coletivo e ainda conheceu a história de uma das tantas jaqueiras locais, árvore símbolo do município. Trata-se de um exemplar bicentenário que foi atingido por um raio há mais de 20 anos, resistiu e se expandiu quando poderia ter morrido com o choque.

“Se Lagarto foi devidamente atendido com essas políticas públicas, alcançará em pouco tempo um enorme potencial turístico e inclusive ecológico”, finalizou a presidente do ELAN.