Protetora Vera elogia organização do 31º Casamento Caipira do Brejo

No último final de semana foi realizado um dos eventos juninos mais tradicionais de Lagarto, o Casamento Caipira do povoado Brejo. O evento contou com a participação da Embaixadora do ILZB, Rossevanya Andrade, e da Protetora Vera, que teceu elogios à organização e a infraestrutura e ainda participou de uma recepção no Rancho das Estrelas, do deputado federal Gustinho Ribeiro (REPUBLICANOS).

“Com muito carisma e música, os cidadãos puderam presenciar a união da cultura tradicional da comunidade brejense com uma organização e pontualidade impecáveis da Prefeitura de Lagarto, que providenciou toda infraestrutura da festa”, comentou.

Vera também observou que, diferentemente das outras edições do Casamento, “esta ocorreu de forma tranquila, inclusive com muitas crianças participando ao lado dos seus familiares”.

Por fim, ela destacou que: “O Casamento Caipira do povoado Brejo pode tranquilamente figurar como um evento turístico do nosso município e ainda entrar para o calendário de atividades relevantes da cultura lagartense”.