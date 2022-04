Protetora Vera emite alerta aos tutores de animais de Lagarto

Nesta semana, a Protetora Vera foi acionada para socorrer um cavalo que estava prostrado há dois meses. “Ele estava amarrado próximo a residência do dono e, quando cheguei, ele estava com uma perna quebrada. Então chamei um veterinário que decidiu sacrificar o animal para acabar com o seu sofrimento”, contou.

Após o ocorrido, Vera concedeu uma entrevista ao Portal Lagartense para emitir um alerta aos tutores de animais de Lagarto. Segundo ela, muitos donos de animais estão fugindo das suas responsabilidades, porque sabem que podem recorrer aos protetores.

“A gente não ganha nada para socorrer os animais, a gente faz isso por amor. Por isso, vamos começar a cobrar dos tutores que se responsabilizem pelo animal e que dê a ele uma boa vida, senão vamos recorrer à Justiça. A responsabilidade pelo cuidado é deles e eles precisam assumir isso ou serão procurados para reparar os seus maus-tratos”, alertou.