ProUni abre inscrição para segunda edição de 2022

A partir desta segunda-feira, 01, estudantes que almejam bolsas de estudo em instituições privadas de ensino superior poderão fazer inscrição na 2ª edição de 2022 do Programa Universidade para Todos-ProUni.

As inscrições vão até o dia 4 de agosto e podem ser efetuadas pelo site do ProUni. As bolsas oferecidas pelo programa são parciais (50%) ou integrais (100%). Dentre os requisitos, o estudante deve ter atingido média de 450 pontos em cada matéria do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e ter tido nota superior a zero na prova de redação. Inscritos como treineiros no exame não poderão concorrer a bolsas do ProUni.

Os resultados serão divulgados em duas chamadas: a primeira será realizada em 8 de agosto; a segunda, em 22 de agosto.

Os resultados estarão disponíveis online.

Fonte: Agência Brasil