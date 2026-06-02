Próximo lote de restituição do Imposto de Renda será pago em 30 de junho

O próximo lote de restituição do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) 2026 será pago em 30 de junho. De acordo com a Receita Federal, os demais créditos estão programados para 31 de julho e 31 de agosto. O primeiro lote foi pago em 29 de maio e somou R$ 16 bilhões, o maior valor já liberado pela Receita Federal em restituições do imposto de renda.

Ao todo, 8.749.992 contribuintes receberam os créditos, dos quais 3.790.561 se enquadravam nos critérios legais de prioridade, como idosos, professores e pessoas com deficiência.

A data também marcou o encerramento do prazo de entrega das declarações do IRPF 2026. Como nos anos anteriores, o pagamento de restituições ocorreu antes do término do período de envio das declarações, permitindo que contribuintes aptos ao recebimento fossem contemplados já no último dia do prazo.

Cashback

Entre as novidades deste ano está o cashback destinado a contribuintes com direito à restituição que não estavam obrigados a apresentar a declaração do IRPF referente ao ano-calendário de 2024.

Nesses casos, a Receita Federal elaborará uma declaração no modelo simplificado, que passará pelas etapas regulares de processamento. O contribuinte poderá consultar as informações, solicitar o cancelamento ou apresentar retificação, quando necessário.

A consulta ao lote especial de restituição será liberada em 8 de junho. O pagamento será efetuado em 15 de julho, exclusivamente por meio de conta vinculada a chave Pix do tipo CPF.

Até o dia 31 de maio, das cerca de 44,3 milhões de declarações recebidas, 1,9 milhão ficaram retidas em malha fiscal. O volume corresponde a 4,73% do total processado.

Fonte: Agência Gov