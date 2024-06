PSOL definiu que vai lançar pré-candidatura majoritária à prefeitura de Lagarto em 2024

Em reunião com os filiados da sigla que ocorreu nesta terça-feira (11), depois de muito debate e diálogo entre os membros do partido, o PSOL decidiu que vai lançar pré-candidatura à Prefeitura de Lagarto em 2024.

A decisão foi tomada depois de uma análise da atual conjuntura política de Lagarto. Segundo o grupo, há carência de projetos para a cidade e de um olhar mais cuidadoso por parte da atual classe política para os problemas graves que a população enfrenta.

O nome indicado pelo grupo foi o do jornalista lagartense Netto Ribeiro, que possui 30 anos e atua há 10 na imprensa lagartense. O comunicador tem costurado diálogos com outras frentes políticas e deve informar ainda em junho a sua posição diante da resolução partidária.

A agremiação já participou da disputa majoritária em Lagarto duas vezes, com Marcélio do PSOL, nos anos de 2012 e 2016. Em 2024, o grupo vem construindo um campo popular visando as demandas da classe trabalhadora, da juventude e das minorias no município.