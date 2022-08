PT, PL e PSD oficializam candidaturas ao Governo de Sergipe

Na última sexta-feira, 5, o Partido dos Trabalhadores (PT), o Partido Liberal (PL) e o Partido Social Democrático (PSD) realizaram suas respectivas convenções e lançaram seus nomes para concorrerem aos cargos de governador e vice, senador e deputado federal e estadual. Os atos ocorreram na capital sergipana.

O PT confirmou a candidatura do senador Rogério Carvalho ao cargo de governador, Sérgio Gama, filho do ex-prefeito de Aracaju Augusto Gama, para vice-governador, e Valadares Filho (PSB) para o Senado Federal.

Já o PL lançou o ex-prefeito de Itabaiana Valmir de Francisquinho como candidato a governador, a vereadora Emília Corrêa (Patriota) para vice-governadora e Eduardo Amorim para senador. Cabe destacar que Francisquinho foi condenado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que manteve a inelegibilidade decretada pelo Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe. Contudo, o itabaianense afirma estar elegível, já que aguarda a publicação do acórdão para recorrer da decisão no Supremo Tribunal Federal (STF).

Por fim, o PSD confirmou o nome do deputado federal Fábio Mitidieri para governador, do deputado estadual Zezinho Guimarães (PDT) para vice-governador e Laercio Oliveira (PP) para senador. A candidatura de Mitidieri faz parte da coligação ‘Novo Tempo Pra Sergipe’ composta pelos partidos PSD, PDT, Progressistas, Republicanos e União Brasil.

Cabe destacar que Sergipe ainda conta com as candidaturas a governador de Nuilly Campos (PSOL), Antônio Cláudio (DC) e do senador Alessandro Vieira (PSDB).