Publicado edital do concurso para contador do estado de Sergipe

Nesta terça-feira, 13, foi publicado no Diário Oficial o edital para o concurso público destinado ao provimento do cargo efetivo para contador do estado de Sergipe. O certame será realizado pela Secretaria de Estado da Administração (Sead), por meio do Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa (IBGP). O último concurso foi realizado em 1993.

As provas do concurso serão aplicadas no dia 10 de setembro e serão ofertadas 54 vagas, sendo 39 para ampla concorrência, dez para pessoas com deficiência (PcD) e cinco para afrodescendentes. A carga horária será de 30 horas semanais e o vencimento inicial de R$ 2.474,65.

As inscrições poderão ser realizadas entre as 9 horas do dia 3 de julho até as 15h59 do dia 3 de agosto de 2023, no endereço eletrônico do IBGP. A taxa a ser paga para participação neste certame será de R$ 120.

As provas objetivas e discursivas serão realizadas na cidade de Aracaju, com duração de cinco horas. Para visualizar todas as informações sobre data, horário e local das provas, o candidato deverá acessar o endereço eletrônico novo.ibgpconcursos.com.br – Área do Candidato” – “CDI”, utilizando o CPF e senha cadastrados no sistema, a partir do dia 17 de julho.

Fonte: Governo de SE