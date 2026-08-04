Publicado resultado final do edital do Programa Primeiro Emprego

O resultado final do Edital nº 03/2026 do Programa Primeiro Emprego foi publicado na última segunda-feira, 03. Os candidatos selecionados na relação de classificados deverão realizar a entrega da documentação exigida no edital, observando atentamente as datas, horários e endereços indicados na publicação oficial. Quem já apresentou a documentação após a divulgação do resultado preliminar não precisa realizar o procedimento novamente.

Documentos necessários

Para garantir a vaga, é preciso apresentar a seguinte documentação: documento oficial de identificação com foto, emitido há, no máximo, 10 (dez) anos; comprovante de residência atualizado; cópia do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), quando possuir; cópia do comprovante de escolaridade (diploma, certificado ou declaração emitida pela instituição de ensino) e cópia da Carteira de Trabalho Digital.



https://www.se.gov.br/anexos/uploads/download/filename_novo/19422/6bba35e271627a2c5d53cd90e44840d5.pdf Para conferir a lista completa do resultado final do PPE e o cronograma para os candidatos selecionados, acesse:

Para acessar o Edital nº 03/2026 do Programa Primeiro Emprego: