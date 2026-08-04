logo-nova2-e1509398755136-cópia-1

PUBLICIDADE

Previous
Next
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
logo-nova2-e1509398755136-cópia-1

PUBLICIDADE

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
Previous
Next
Publicidade

Publicado resultado final do edital do Programa Primeiro Emprego

Programa Primeiro Emprego
O resultado final do Edital nº 03/2026 do Programa Primeiro Emprego foi publicado na última segunda-feira, 03. Os candidatos selecionados na relação de classificados deverão realizar a entrega da documentação exigida no edital, observando atentamente as datas, horários e endereços indicados na publicação oficial. Quem já apresentou a documentação após a divulgação do resultado preliminar não precisa realizar o procedimento novamente.
Documentos necessários
Para garantir a vaga, é preciso apresentar a seguinte documentação: documento oficial de identificação com foto, emitido há, no máximo, 10 (dez) anos; comprovante de residência atualizado; cópia do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), quando possuir; cópia do comprovante de escolaridade (diploma, certificado ou declaração emitida pela instituição de ensino) e cópia da Carteira de Trabalho Digital.
Para conferir a lista completa do resultado final do PPE e o cronograma para os candidatos selecionados, acesse:
https://www.se.gov.br/anexos/uploads/download/filename_novo/19422/6bba35e271627a2c5d53cd90e44840d5.pdf
Para acessar o Edital nº 03/2026 do Programa Primeiro Emprego:
Fonte: Governo de SE
Publicidade
Publicidade
Previous
Next