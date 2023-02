Quadro de saúde do cantor Weliton o Gordinho é estável

O quadro de saúde do cantor Weliton o Gordinho, que sofreu um acidente de trânsito no último sábado, 08, é hemodinamicamente estável. A informação é do Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse).

De acordo com o Huse, o cantor deu entrada no hospital manhã do sábado e após passar por avaliação médica e realizar exames clínicos, foram constatadas fraturas, uma exposta de fêmur esquerdo e outra no tornozelo esquerdo. Com isso, ele foi encaminhado ao centro cirúrgico para correção dos traumas.

Segundo o hospital, o cantor encontra-se consciente e orientado, seguindo aos cuidados da equipe multidisciplinar, para dar continuidade ao tratamento.

Fonte: Infonet