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Quaest, 2º turno: Lula, 42%; Flávio Bolsonaro, 41%

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Pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (2), encomendada pelo jornal O Globo e pela Globo, mostra cinco simulações de 2º turno.

  • Veja os números da Quaest presidencial no 1º turno

Pela primeira vez, o levantamento traz um cenário entre Lula (PT) e Augusto Cury (Avante). Nos demais, os nomes são Flávio Bolsonaro (PL), Ronaldo Caiado (PSD), Renan Santos (Missão) e Romeu Zema (Novo).

Na simulação de 2º turno entre Lula e Flávio, a situação é de empate técnico. O presidente oscilou de 43% na pesquisa Quaest de 14 de agosto para 42% agora. O senador foi de 40% para 41%. Todas essas oscilações aconteceram dentro da margem de erro, que é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Nas simulações de segundo turno contra os outros quatro candidatos, Lula aparece à frente (veja os números abaixo).

A pesquisa Quaest foi encomendada pela Globo e pelo jornal “O Globo” e entrevistou 2.004 eleitores entre os dias 30 de agosto e 1º de setembro. O registro no TSE é BR-07065/2026. A margem de erro é de dois pontos e o nível de confiança, de 95%.

Veja, a seguir, os números das cinco simulações de 2º turno:

Lula x Flávio Bolsonaro

Intenção de voto no 2º turno, Lula x Flávio Bolsonaro — Foto: Arte/g1

Intenção de voto no 2º turno, Lula x Flávio Bolsonaro — Foto: Arte/g1

  • Lula (PT): 42%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 41%
  • Branco/nulo/não vai votar: 13%
  • Indecisos: 4%

 

Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) — Foto: Ricardo Stuckert e Vittor Sales

Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) — Foto: Ricardo Stuckert e Vittor Sales

Lula x Ronaldo Caiado

Intenção de voto no 2º turno, Lula x Ronaldo Caiado — Foto: Arte/g1

Intenção de voto no 2º turno, Lula x Ronaldo Caiado — Foto: Arte/g1

  • Lula (PT): 42%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 37%
  • Branco/nulo/não vai votar: 17%
  • Indecisos: 4%

 

Lula x Augusto Cury

Intenção de voto no 2º turno, Lula x Augusto Cury — Foto: Arte/g1

Intenção de voto no 2º turno, Lula x Augusto Cury — Foto: Arte/g1

  • Lula (PT): 40%
  • Escritor Augusto Cury (Avante): 34%
  • Branco/nulo/não vai votar: 21%
  • Indecisos: 5%

 

Lula x Renan Santos

Intenção de voto no 2º turno, Lula x Renan Santos — Foto: Arte/g1

Intenção de voto no 2º turno, Lula x Renan Santos — Foto: Arte/g1

  • Lula (PT): 43%
  • Renan Santos (Missão): 36%
  • Branco/nulo/não vai votar: 17%
  • Indecisos: 4%

 

Lula x Romeu Zema

Intenção de voto no 2º turno, Lula x Zema — Foto: Arte/g1

Intenção de voto no 2º turno, Lula x Zema — Foto: Arte/g1

  • Lula (PT): 44%
  • Romeu Zema (Novo): 33%
  • Branco/nulo/não vai votar: 19%
  • Indecisos: 4%

 

Fonte: G1
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