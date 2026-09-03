Quaest, 2º turno: Lula, 42%; Flávio Bolsonaro, 41%

Na simulação de 2º turno entre Lula e Flávio, a situação é de empate técnico. O presidente oscilou de 43% na pesquisa Quaest de 14 de agosto para 42% agora. O senador foi de 40% para 41%. Todas essas oscilações aconteceram dentro da margem de erro, que é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.