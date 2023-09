Quais são os bônus e promoções exclusivos do Roobet Casino?

Descubra bônus e promoções atrativas que o Roobet Casino oferece e que você pode aproveitar ainda hoje.

Uma das vantagens mais procuradas pelos jogadores inseridos no mercado de cassinos online são os bônus e promoções. Afinal, estas vantagens podem maximizar as chances de ganhos do jogador e potencializar o valor de seu investimento na plataforma, entre outras opções vantajosas.

Apesar de ser uma vantagem muito comum no mercado de cassinos online, justamente por ser uma ferramenta que se encaixa bem na atração e fidelização de novos jogadores em um cenário muito competitivo, pode ser difícil para o usuário encontrar bônus que realmente valem a pena aceitar.

Mas, um cassino online que vem se destacando quando os assuntos são bônus e promoções, é o Roobet Casino. E, neste artigo, nós vamos dar uma olhada em todos os principais e exclusivos bônus e promoções que esta plataforma de cassino online oferece e que você pode aproveitar para começar a utilizar ainda hoje.

Bônus e promoções no Roobet Casino

O Roobet Casino é uma das plataformas inovadoras de cassino online lançada no mercado nos últimos anos. Aqui o jogador pode esperar encontrar tudo o que um cassino online oferece. Mas, a marca tem os seus diferenciais, e o maior deles, é que a plataforma foi desenvolvida para trabalhar com criptomoedas como método de pagamento, oferecendo também jogos que aceitam as moedas digitais como moeda oficial de apostas.

Além disso, a plataforma é licenciada pela CGA. e está claramente preocupara em se posicionar de forma competitiva no mercado e, por isso, oferece alguns bônus e promoções que podem ser bem atrativos, acompanhe abaixo:

Oferta de boas-vindas

Este é o principal bônus oferecido pela plataforma, um bônus comum e, praticamente, obrigatório em cassinos online, focado apenas em novos jogadores cadastrados. O usuário que decidir escolher o Roobet Casino para a sua jornada, poderá aproveitar este bônus de boas-vindas que entrega 70 rodadas grátis no valor de U$S80 ao usuário que se cadastrar e fizer o seu primeiro depósito na plataforma.

Estas rodadas gratuitas podem ser utilizadas em diversos jogos do catálogo do Roobet Casino, e o número de rodadas grátis recebidas varia de acordo com o valor depositado pelo jogador.

Power Weekends

O Power Weekends é uma promoção oferecida pelo Roobet Casino em parceria com o Pragmatic Play, esta que é uma das provedoras de jogos mais respeitadas e populares no mercado de cassinos online. Aqui, a provedora cria uma promoção que pode entregar prêmios em dinheiro todo fim de semana, basta que o usuário jogue os jogos selecionados da provedora.

Nos fins de semana, acontecem três sorteios, sexta-feira, sábado edomingo da seguinte forma:

• Prêmio diário do torneio: $50,000

• Prêmio máximo do torneio diário: $10,000

• 2 . 000 ganhadores por torneio

Drops&Wins

O Drops&Wins é uma promoção conhecida por todos os jogadores com um pouco mais de experiência em cassinos online. Trata-se de uma promoção que promete $500.000 em prêmios todas as semanas e alguns cashdrops e jogos específicos selecionados.

Também é uma promoção desenvolvida e oferecida pela Pragmatic Play, e a provedora é famosa por entregar grandes prêmios aos jogadores que se aventuram nos jogos de seu catálogo. E, esta promoção tem este objetivo, o jogador deve estar sempre jogando e apostando nos jogos da Pragmatic Play que participam do Drops&Wins todos os dias, para que as suas chances de levar o prêmio em dinheiro aumentem.

Além disso, os cashdrops, que são prêmios em dinheiro em valores menores, também são disponibilizados todos os dias para jogadores aleatórios, basta que estejam apostando nos jogos selecionados.

Concluindo

Como pudemos ver, além de ser um cassino online inovador, o RoobetCasino também oferece vantagens bem competitivas em bônus e promoções.

Escolha a sua e comece a jogar ainda hoje!