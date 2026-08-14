Quarta edição do Comando Saúde acontece nesta sexta-feira, 14

A Secretaria de Estado da Saúde (SES), em parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), realiza nesta sexta-feira, 14, a 4ª edição da ação Comando de Saúde, voltada a caminhoneiros e outros motoristas. A iniciativa acontece das 8h às 12h, na Base da PRF em São Cristóvão, e busca ampliar o acesso desse público a serviços de prevenção, orientação e acompanhamento de saúde, considerando a rotina de trabalho dos profissionais que passam longos períodos nas estradas.

Durante a ação, serão ofertados gratuitamente:

– Verificação de pressão arterial e glicemia;

– Testes rápidos para HIV, hepatites virais e sífilis, por meio da Unidade Fique Sabendo;

– Distribuição de preservativos e orientações de prevenção;

– Orientações sobre saúde do homem;

– Orientações sobre o uso racional de medicamentos.

Fonte: Governo de SE