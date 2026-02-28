Quatro criminosos morrem após confronto com a Polícia em Sergipe

Uma operação conjunta entre as Polícias Civil e Militar interceptou quatro homens beneficiados pela saída temporária do sistema prisional na última sexta-feira, 27, no município de Areia Branca. O grupo foi localizado na BR-235 depois de trabalho de monitoramento realizado com apoio da inteligência da Polícia Penal.

A ação ocorreu após as equipes policiais passarem a acompanhar a movimentação de internos beneficiados pelas saídas temporárias, por conta de atentados registrados em outubro de 2024 na região de Areia Branca. Com isso, foi identificado que os acusados liberados nesta sexta estariam se articulando para cometer homicídios contra rivais, aproveitando o período fora do presídio.

Na operação policial, foram interceptados Maycon Michael de Melo Santos, 32 anos; José Inaldo Gomes dos Santos, 31; Lucivan Fernandes Menezes, 36; e Lucas Daniel Souza Santos, 23. Ao perceberem a tentativa de abordagem, os ocupantes do veículo reagiram atirando contra as equipes, dando início a um confronto armado.

Os suspeitos foram alvejados durante a troca de tiros. Eles chegaram a ser socorridos e encaminhados a uma unidade hospitalar da região, mas não resistiram aos ferimentos e morreram.

Participaram da ação, policiais civis do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope), com apoio da Divisão de Inteligência e Planejamento Policial (Dipol); a Polícia Militar, a partir de equipes do Batalhão de Radiopatrulha (BPRP), do Batalhão de Operações Especiais (Bope), do Batalhão de Polícia de Caatinga (BPCaatinga) e da Agência Central de Inteligência (ACI), bem como o serviço de inteligência do Departamento do Sistema Prisional (Desipe), da Polícia Penal.

Atentado registrado em 2024

No atentado ocorrido em 10 de outubro de 2024, em Areia Branca, dois presidiários foram alvejados ao deixarem o presídio do município. De acordo com a Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa do Consumidor (Sejuc), eles estavam na parte externa da unidade prisional, nas proximidades da BR-235, quando um carro passou e foram efetuados diversos disparos.

Um dos internos, de 26 anos, que cumpria pena por latrocínio e roubo qualificado, tentou se abrigar, retornando ao perímetro da unidade, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O outro, de 37 anos, que também cumpria pena por roubo qualificado, foi socorrido.

Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (SES), o ferido foi atendido no Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves (Huse), onde passou por exames médicos e recebeu acompanhamento da equipe multidisciplinar, com atendimento pela especialidade de Cirurgia Geral. À época, o quadro clínico foi considerado estável.

O caso foi encaminhado à investigação da Polícia Civil e, desde então, as forças de segurança passaram a intensificar o monitoramento de grupos criminosos durante os períodos de saída temporária, estratégia que culminou na operação realizada nesta sexta-feira, 27.

A Polícia Civil reforça a importância da colaboração da população por meio do Disque-Denúncia 181, destacando que o sigilo do denunciante é garantido.

Fonte: SSP/SE