Quatro pessoas são presas após tumulto em shopping

Em nota, a assessoria de comunicação do shopping informou que no início da tarde, quatro pessoas acessaram o shopping correndo, assustando os clientes. A equipe de segurança conteve os envolvidos e o caso foi conduzido pela polícia, que chegou ao local rapidamente e encaminhou as quatro pessoas à 1ª Delegacia Metropolitana de Aracaju.

Fonte: G1 SE