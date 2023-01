Quatro pessoas são presas por saque de mercadoria em carreta que tombou em Estância

Quatro pessoas foram conduzidas à delegacia por policiais civis da Delegacia Regional de Estância após o tombamento e saque de uma carreta na última terça-feira, 03. Cerca de 15 caixas de produtos que foram furtados foram apreendidas pelos policiais.

De acordo com as informações policiais, a carreta transportava creme dental. No acidente, um homem ficou ferido e uma mulher morreu no local. Com base nas informações levantadas na investigação, das quatro pessoas conduzidas à delegacia, três confessaram que saquearam a carga do veículo que havia tombado.

A Delegacia Regional de Estância continua com as investigações para identificar outros possíveis envolvidos no caso e para recuperar o material furtado do veículo.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia no telefone 181. O sigilo é garantido.

Fonte: Fan F1