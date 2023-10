Quatro sergipanos são pré-selecionados para o Parlamento Jovem Brasileiro 2023

A Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc) divulgou o resultado do processo de pré-seleção estadual da 18ª edição do Programa Parlamento Jovem Brasileiro (PJB). Dos 16 discursos escritos por jovens estudantes do ensino médio na rede estadual e federal de Sergipe, entregues durante a Jornada de Aprendizagem Cidadã, quatro foram pré-selecionados pela coordenação estadual do Parlamento Jovem e, agora, seguem para a seleção nacional.

O estudante Akires Gomes, aluno do Centro de Excelência Manoel Messias Feitosa, contou que está muito feliz com a pré-seleção. “A experiência é incrível, toda etapa nos instiga a ascender socialmente, academicamente. Eu me sinto renovado desde o primeiro momento até a finalização do discurso e a aprovação, que é um dos principais focos. Ter a oportunidade de atender ao meu estado e fazer com que a minha voz e a dos outros estudantes sejam ouvidas é maravilhoso. A educação é a principal forma de transformar e mover as pessoas”, comenta.

O aluno Eduardo Zeferino, do Centro de Excelência Marechal Pereira Lobo, também comemora a pré-seleção. “Esse momento está sendo surreal, estou muito orgulhoso de mim mesmo por ter abordado com pertinência uma pauta tão importante em meu discurso que é a equidade na educação brasileira. Acredito fortemente na força da educação pública e que podemos construir um sistema educacional que realmente seja igualitário para todos. Quero levar para Brasília essa demanda que não é só minha, mas também de todos os estudantes que eu ouvi. Quero erguer a nossa voz e lutar pelos direitos dos jovens na Câmara dos Deputados”, acrescenta.

No Centro de Excelência Emeliano Ribeiro, localizado em São Domingos, dois alunos foram pré-selecionados: Marlon dos Santos e Weslaine Oliveira. “A sensação de ser selecionado para a etapa estadual é indescritível. É uma mistura de emoções que inclui empolgação, orgulho e uma dose de nervosismo. Isso confirma que todo o esforço e dedicação valeram a pena, e a oportunidade de representar a minha região no próximo nível da competição é realmente gratificante”, afirma Marlon.

Weslaine, por sua vez, fala sobre a evolução para a próxima fase. “Estou amando participar, continuo aprendendo coisas novas, são momentos muito especiais para mim. A experiência de conhecer outros alunos é muito boa, construí muitas amizades e fico muito feliz por fazer parte da nova etapa”, destaca.

De acordo com a coordenadora estadual do Programa Parlamento Jovem Brasileiro, Célia Gil, com o tema ‘A educação que queremos’, os discursos foram avaliados e pontuados pela coordenação estadual, segundo os critérios estabelecidos no Regulamento do Programa. “O texto é baseado na realidade local do jovem, que também analisa as políticas públicas municipais, estaduais e nacionais. Já a banca avaliadora é formada por técnicos pedagógicos da Seduc, seguindo os critérios do Centro de Treinamento da Câmara dos Deputados”, explica.

A coordenadora estadual do PJB traz mais detalhes sobre a participação dos alunos. “Em cada escola, os alunos escolheram um professor orientador, que acompanhou essa jornada. Os 16 discursos passaram pela seleção, e os quatro discursos com as maiores notas do estado avançaram para a etapa estadual. A partir daí, os quatro alunos selecionados gravarão um vídeo com o próprio discurso, que será publicado no site da Câmara dos Deputados para que haja uma votação aberta ao público. Após a votação, a coordenação nacional realizará mais uma avaliação, em que será escolhido o aluno representante do estado de Sergipe, que iniciará uma jornada parlamentar. O aluno será empossado como deputado jovem por quatro dias, em Brasília, e vai conhecer a Câmara, o Congresso Nacional e a rotina dos deputados”, finaliza.

