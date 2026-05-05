Queda histórica nos homicídios marca o primeiro quadrimestre de 2026 em Sergipe

O estado de Sergipe registrou uma redução expressiva nos índices de homicídios no primeiro quadrimestre de 2026, consolidando uma tendência contínua de queda nos últimos anos. Os novos dados não apenas confirmam a eficácia das políticas locais, mas comprovam que Sergipe segue sendo destaque na segurança pública, mantendo-se como o estado mais seguro do Nordeste e um dos mais seguros de todo o Brasil.

​Dados comparativos do setor de análises criminais da Agência Central de Inteligência da Polícia Militar de Sergipe apontam que, entre janeiro e abril deste ano, foram contabilizados 104 casos, praticamente metade dos 209 registros verificados no mesmo período de 2022 — uma redução próxima de 50%.

A análise da série histórica evidencia uma diminuição consistente ano após ano: 180 casos em 2023, 127 em 2024, 111 em 2025 e, agora, o menor patamar já registrado em 2026. O resultado reforça a efetividade das políticas públicas voltadas à segurança e à preservação da vida.

Um dos principais destaques é o mês de abril de 2026, que fechou com apenas 21 ocorrências de homicídio — o menor índice para o mês em toda a série analisada. O número representa uma queda significativa em relação aos 37 casos registrados em abril de 2024 e 2025, sendo decisivo para a consolidação do resultado positivo no acumulado do ano.

A redução dos índices é atribuída aos investimentos contínuos do Governo do Estado na área da segurança pública, aliados ao trabalho integrado entre as forças policiais, sob a coordenação da Secretaria de Estado da Segurança Pública. A atuação conjunta tem fortalecido ações de prevenção, inteligência e repressão qualificada à criminalidade.

Nesse contexto, a Polícia Militar de Sergipe destaca o empenho diário de seus policiais, que atuam de forma estratégica em todo o território estadual, contribuindo diretamente para a diminuição dos Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI).

Os resultados alcançados refletem não apenas o fortalecimento das instituições de segurança, mas também o compromisso permanente com a proteção da vida e a promoção da tranquilidade da população sergipana.

Fonte: PMSE