Queijo produzido em Sergipe vence concurso nordestino

O júri técnico avaliou quatro quesitos: aspecto exterior, aspecto interior e textura, aromas e sabores. O queijo Madrugada da Alvorada já havia sido premiado nacionalmente em 2018.

O madrugada, queijo vencedor no Enel, é do tipo parmesão maturado (quando após o processo de produção, que inclui a pasteurização do leite, coagulação, corte e salga do queijo, permanece em repouso em ambientes com temperatura e umidade controlados). No caso do fabricado no laticínio, esse período é de seis meses.

Fonte: G1 SE