Quinta pesquisa eleitoral em 20 dias consolida liderança de Fábio Mitidieri

Um levantamento do Instituto França de Pesquisa, Inteligência e Opinião, divulgado nesta sexta-feira, 10, aponta a liderança consolidada do governador Fábio Mitidieri (PSD). Realizada entre os dias 6 e 8 de abril, essa já é a quinta pesquisa em apenas 20 dias que mostra Fábio em primeiro lugar em todos os cenários simulados nas eleições de 2026. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número SE-07227/2026.

Na simulação estimulada, quando os eleitores recebem uma lista com nomes de possíveis candidatos, Fábio tem 39,56% das intenções de voto, o que representa vantagem ampla frente aos demais candidatos. Em relação a Ricardo Marques, que registrou 7%, o governador está 29 pontos percentuais acima, e na comparação com Valmir de Francisquinho (29%), são mais de 7 pontos percentuais de diferença para o atual gestor do Estado. Essa é a primeira pesquisa realizada após a renúncia de Valmir à Prefeitura Municipal de Itabaiana.

No cenário espontâneo, quando os eleitores são perguntados em quem irão votar, o governador também é a principal preferência da população sergipana. Fábio aparece com 17,57%, percentual de intenção de votos superior aos 14,81% de Valmir e muito maior do que o alcançado por Ricardo Marques (2,61%), André David (0,23%) e Dr. Emerson (0,17%). Os números consolidam o cenário favorável a Fábio confirmado por levantamentos anteriores do Instituto Veritá, da Positiva Pesquisas, do Instituto CTAS e do Instituto França.

Os números positivos registrados pelo governador refletem a aprovação dos sergipanos sobre a atual administração do Estado. Desde 2023, a gestão coleciona conquistas que promovem a transformação no cotidiano de milhões de pessoas. São avanços como escolas reformadas inauguradas a cada 12 dias, melhor segurança pública do Nordeste, mais pessoas empregadas do que no programa Bolsa Família, menor taxa de desemprego da história e redução recorde da fome em Sergipe.

Além disso, foi na gestão de Fábio Mitidieri que o Hospital do Câncer de Sergipe Governador Marcelo Déda Chagas (HCS) deixou de ser um sonho coletivo e se tornou uma realidade. Também é na administração dele que está sendo construído o Complexo Viário Senadora Maria do Carmo Alves, que ligará os bairros Inácio Barbosa e Coroa do Meio, por meio da Avenida Tancredo Neves. Com mais de R$ 340 milhões investidos, essa é considerada a principal obra de mobilidade urbana da capital.

Pesquisa

Para realizar o levantamento, o Instituto França de Pesquisa, Inteligência e Opinião entrevistou 1.200 pessoas em todo o estado. A pesquisa tem margem de erro de 2,8% para mais ou para menos. O intervalo de confiança da pesquisa é de 95%.