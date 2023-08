Radialista Augusto Júnior morre em Aracaju

De acordo com a Rádio Jornal, Augusto Júnior passou mal e caiu no prédio onde residia, no Bairro Ponto Novo. Segundo o Instituto Médico Legal a queda foi consequência do AVC.

O velório será realizado no Piaf, na Rua Laranjeiras, 1681, no Bairro Getúlio Vargas, em horário a ser informado. Já o sepultamento ocorrerá às 16h, no cemitério Santa Isabel, no Santo Antônio.

Fonte: G1 SE