Rafaela de Hilda se reúne com agentes das artes e cultura lagartense

Na última quarta-feira, 19, a pré-candidata à prefeita de Lagarto, Rafaela de Hilda, acompanhada pelo seu pré-candidato a vice, Fábio Frank, reuniu-se com agentes da arte e da cultura lagartense para discutir, elaborar e montar propostas ainda mais concisas para seu plano de governo.

Em um encontro que reuniu atores, atrizes, cantores, poetas e escritores, Rafaela pôde ouvir sugestões, identificar as principais necessidades e anseios de cada um dos segmentos presentes. Artistas como o cantor Geo Sants (ex-The Voice Brasil) apresentaram diversos pontos para o desenvolvimento e melhoria do que já existe em termos de espaços e eventos destinados às apresentações artísticas e culturais no município.

Já a atriz Ediclécia Santos expressou a necessidade da revitalização e resgate de um importante espaço que, no passado, serviu para a prática, ensino e convivência de artistas do teatro local, o que foi bastante apreciado pela comissão presente e pela pré-candidata.

“Fico muito feliz em poder ouvir e acolher tantas ideias e apontamentos dessa classe que é tão essencial para a manutenção do nosso orgulho e pertencimento. Afinal, um plano é construído através de pessoas que têm propriedade para falar do assunto e o nosso busca isso, um plano plural para uma futura gestão plural”, destacou Rafaela.