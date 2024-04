Rafaela Ribeiro deixa secretaria e lança pré-candidatura à Prefeitura de Lagarto

Na manhã desta quarta-feira (3), Rafaela Ribeiro, secretária de Governo de Lagarto, entregou o cargo para a prefeita Hilda

Ribeiro e está colocando seu nome à disposição do grupo político como pré-candidata a prefeita do município.

Rafaela Ribeiro vinha desempenhando um papel fundamental na gestão municipal. Ela estava se destacando com responsabilidade e comprometimento com a cidade. Agora, Rafaela se afasta da gestão para que o grupo político discuta seu nome como pré-candidata a prefeita.

“A decisão de Rafaela é importante e mostra bastante maturidade política desta jovem promessa. Conversamos muito e chegamos ao entendimento de que este é o momento certo, até para que ela possa fazer política, mas não esteja na gestão”, afirmou a prefeita Hilda Ribeiro.

Para o deputado federal Gustinho Ribeiro, Rafaela terá condições agora de mostrar seu compromisso com o povo de Lagarto. “Este é o momento certo. Já iniciamos as conversas sobre a sucessão municipal e ela poderá mostrar para os nossos correligionários que o seu nome é o melhor para o grupo”, disse.

“Gostaria de agradecer à prefeita Hilda Ribeiro pela confiança depositada no meu trabalho. Foi um momento de muita experiência e aprendizado. Agora, vou conversar com nossos aliados, conversar com a população e buscar a unidade em torno do nosso nome como pré-candidata a prefeita da nossa cidade”, disse Rafaela.

Via — Rafaela Ribeiro