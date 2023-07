Neste domingo, 02 de julho, será realizada mais uma edição do tradicional Casamento do Matuto do povoado Colônia 13, na zona rural de Lagarto.

O evento, que integra o Festival da Mandioca, contará com os shows de Bruninho Barãozinho, Rafinha Big Love, Ramon e Randinho, e Wyllian Maia, a partir das 19h.