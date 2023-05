Raí Saia Rodada comandará a abertura o Festival da Mandioca neste fim de semana

No próximo domingo, 28, será aberto o Festival da Mandioca 2023, com a retirada e a festa do Mastro. O evento contará com os shows de Saia Elétrica, Seeway Elétrico, Trio Xamego do Forro e Banda de Pífano.

Segundo a organização, a concentração para retirada do mastro será às 07h30, na Praça da Antártica, de onde partirá uma caravana em direção ao povoado Limoeiro, onde será retirado o mastro, que será levado para a frente do Ginásio de Esportes O Ribeirão.

No percurso de volta para a cidade de Lagarto, haverá o arrastão com as bandas Saia Rodada Elétrico e Seeway Elétrico. Já na Praça do Tanque Grande será realizado o show do “Trio Xamêgo do Forró”, e a apresentação da banda de pífanos.