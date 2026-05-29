Ranking aponta Sergipe como o 2º estado que mais cresceu em inovação

Segundo os resultados da edição especial para as eleições do Ranking de Competitividade dos Estados, divulgado neste mês de maio, Sergipe é o segundo estado brasileiro que mais cresceu no pilar de Inovação entre os anos de 2023 e 2025. Atrás apenas do estado de Alagoas, Sergipe recebeu uma nota média de variação de 53,25. Produzido pelo Centro de Liderança Pública (CLP), esse recorte compara o crescimento dos estados em relação a eles mesmos no período indicado a partir de indicadores específicos.

O estudo, diferentemente das edições tradicionais do Ranking de Competitividade, utiliza uma nova metodologia que considera somente 26 unidades federativas, com exclusão do Distrito Federal (DF), e que recalcula, sem pesos, a nota de cinco principais dimensões: Economia, Segurança Pública, Sociedade, Ambiental e Gestão Pública. O pilar de Inovação faz parte do cálculo da nota da dimensão econômica, na qual Sergipe ficou posicionado em 7º entre os estados que mais cresceram.

O ranking especial também apresentou um gráfico de trajetória que, por sua vez, compara a posição dos estados em Inovação – também sem considerar o DF — nos anos de 2023, 2024 e 2025. A análise indicou um crescimento constante de Sergipe no cenário nacional, que saiu da 17º posição em 2023, para a 13º em 2024, até atingir a 9º em 2025.

Na análise tradicional referente ao ano 2025, Sergipe ocupou o 8º lugar no pilar de Inovação, que considera indicadores relacionados a Investimentos Públicos em P&D, Patentes, Bolsa de Mestrado e Doutorado, Estrutura de Apoio à Inovação, Pesquisa Científica, Informação e Comunicação e a Empresas de Alto Crescimento. Em 2024, esteve no 12º, enquanto em 2023 no 17º.

O subsecretário de Transformação Digital e Inovação da Secretaria Especial de Planejamento, Orçamento e Inovação (Seplan), Walter Andrade, destaca o crescimento sergipano no pilar e prevê melhores resultados nas próximas análises a partir das diversas iniciativas que vêm sendo implementadas pela Seplan – desde sua recriação e instituição como órgão central de inovação de Sergipe em 2024 – para a melhoria da eficiência e modernização do setor público e do fomento ao ecossistema de inovação. “Com a recriação da Seplan e a incorporação da inovação, temos de fato uma casa agora para planejar, executar e colher os frutos das ações voltadas à inovação. O resultado desses últimos três anos é resultado da reconstrução da Seplan e de agregar o eixo da inovação de maneira orgânica à estrutura do Estado com parâmetros bem definidos, sejam eles em processos, em planejamento e agora em fomento”, ressaltou.

Iniciativas

As iniciativas em inovação em Sergipe são definidas pela Lei Estadual de Inovação (nº 9.496), sancionada em julho de 2024 e regulamentada pelo Decreto nº 1.359 em fevereiro de 2026. Essa lei marcou a atualização de uma antiga legislação datada de 2009 e estabelece a implementação de diversas iniciativas voltados à trazer melhorias para a gestão pública e para desafios enfrentados Estado de Sergipe por meio de incentivos ao desenvolvimento de pesquisas, capacitações em tecnologia, regras para a Compra Pública de Solução Inovadora (CPSI), espaços de teste em modelo de Sandbox Regulatório, subvenções, entre outros.

Também orienta as ações da gestão estadual a Estratégia de Governo Digital (EGD), que trata do uso estratégico das tecnologias para impulsionar a administração pública, otimizar processos internos, aprimorar a entrega de serviços aos cidadãos e empresas, aumentar a transparência, além de promover uma participação social ampla.

Nesse sentido também surge a Estratégia Sergipe Digital para Todos, lançada em janeiro deste ano, que consiste em um portfólio de ações e iniciativas que visam ampliar a modernização no serviço público e aproximar o cidadão do Estado por meio da tecnologia. Entre elas, pode-se citar o Conecta-SE, projeto de aceleração digital que receberá o investimento de mais de US$60 milhões de dólares em parceria com o Banco Mundial, e o Portal de Serviços, site que permite o cidadão acessar de maneira mais simples os serviços ofertados pela rede estadual.

Na área de pesquisa, por meio da Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação (Fapitec) e ao Fundo Estadual para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Funtec), o Governo de Sergipe está planeja investir até o final de 2026 cerca de R$ 780 mil na concessão de bolsas e subvenções econômicas para estimular a criação de empreendimentos inovadores.

Já por meio CatalisaGov, em parceria com o Sebrae nacional, o Governo de Sergipe investirá cerca de R$ 600 mil para construir soluções que resolvam os principais desafios encontrados pela Defesa Civil de Sergipe, que incluem a gestão de carros pipas e de a gestão antecipada de desastres.

O Estado também está investindo na criação do Laboratório e do Hub de Inovação, que será localizado no antigo prédio do Ministério da Fazenda, doado pela Secretaria de Patrimônio da União (SPU), com o objetivo de apoiar e fomentar o mercado de startups na criação de soluções inovadoras para problemas complexos.

Além disso, está prevista a realização de editais de inovação aberta, hackathons e de qualificação de servidores na área de inovação, com investimentos próximos de R$10 milhões entre os anos de 2026 e 2027.

Fonte: Governo de SE