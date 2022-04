Reaberto o Mapa do Turismo 2022 para atualização e adesão dos municípios

Desde a última quinta-feira, 28, foi reaberto o Sistema do Mapa do Turismo Brasileiro – SISMapa – Ministério do Turismo/Mtur, para atualização e também a adesão de cadastros dos municípios no Mapa do Turismo 2022. Para entrar no sistema e se cadastrar, os municípios precisam atender aos critérios estabelecidos na Portaria 41/2021, dentre eles, possuir um órgão responsável pelo setor turístico e orçamento definido para investimentos.

No dia 23 de março foi o encerramento do prazo da primeira homologação deste ano para o envio das informações inseridas pelos municípios no SISMapa, assim, o novo Mapa do Turismo de Sergipe passou a contar com 43 municípios, distribuídos em cinco regiões: Polo Velho Chico, Polo dos Tabuleiros, Polo Sertão das Águas, Polo Serras Sergipanas e Polo Costa dos Coqueirais.

Ao longo do ano, a Secretaria de Estado do Turismo (Setur), através da interlocução do Programa de Regionalização do Turismo, vem realizando reuniões, bem como o atendimento aos gestores e dirigentes municipais do turismo em Sergipe, a fim de tirar suas dúvidas para adesão e atualização dos cadastros já existentes para integrarem no Mapa do Turismo, que consiste no primeiro passo para que os municípios sejam vistos, tenham protagonismo, e principalmente busquem uma melhor estrutura para o seu destino.

“Qualquer município pode fazer parte do Mapa do Turismo e, desta forma, ser beneficiado diretamente com ações e recursos do Ministério do Turismo para ampliar o desenvolvimento da atividade turística local, mas para isso, os gestores municipais precisam assumir o compromisso de priorizar o setor, pois o Mapa do Turismo é instrumento instituído no âmbito do Programa de Regionalização do Turismo, que orienta a atuação do Ministério do Turismo no desenvolvimento das políticas públicas”, destaca o secretário de Estado do Turismo, Sales Neto.

Fonte: Governo de Sergipe