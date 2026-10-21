Rebanho bovino de Lagarto ultrapassa 85 mil cabeças e município alcança o primeiro lugar no estado, segundo o IBGE

O rebanho bovino de Lagarto alcançou o primeiro lugar em Sergipe com mais de 85 mil cabeças de gado em 2025, segundo a Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O crescimento registrado foi de 1,95% entre 2024 e 2025, passando de 83.671 para 85.306 cabeças de gado, um aumento de 1.635 animais. O resultado acompanha o crescimento registrado em Sergipe, que teve alta de 9,67% no período, enquanto o rebanho brasileiro apresentou queda de 1,66%.

A criação bovina está presente em todo o território de Lagarto e tem na pecuária de corte sua principal atividade, embora a produção leiteira também tenha participação significativa no município. Para apoiar os criadores e contribuir para o desenvolvimento da atividade, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal da Agricultura (Semagri), desenvolve ações de assistência técnica, acompanhamento veterinário e incentivo ao melhoramento genético.

Assistência veterinária e saúde animal

Desde 2025, a Semagri contabiliza 108 atendimentos veterinários, levando orientação especializada e suporte a produtores rurais de diferentes comunidades. O acompanhamento contribui para orientar os criadores sobre os cuidados com os animais, a nutrição e a sanidade do rebanho.

A assistência técnica também permite que os produtores recebam orientações relacionadas ao manejo e à prevenção de problemas de saúde animal. Essas medidas são importantes para manter boas condições de criação e auxiliar os pecuaristas no desenvolvimento de suas atividades.

Entre as ações está a distribuição de sementes de palma forrageira, utilizada na alimentação dos animais e especialmente importante em períodos de menor disponibilidade de pastagem.

O incentivo à produção de alimentos para o gado ajuda os criadores a planejar melhor a alimentação do rebanho, contribuindo para a manutenção dos animais e para a continuidade da atividade pecuária ao longo do ano.

Melhoramento genético

A Semagri também desenvolve iniciativas voltadas ao melhoramento genético dos rebanhos, com o objetivo de ampliar o acesso dos produtores às técnicas de reprodução assistida.

Em parceria com a Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe (Emdagro), o município encerrou o ciclo de 2025 do Programa de Inseminação Artificial em Tempo Fixo (IATF) com 45 matrizes inseminadas e 21 prenhezes confirmadas. O resultado corresponde a uma taxa de prenhez de 46,66%, considerada pela equipe técnica dentro da média para o protocolo aplicado.

A iniciativa busca contribuir para o aprimoramento genético dos animais e ampliar as possibilidades de desenvolvimento da pecuária local.

Além da atuação conjunta com a Emdagro, Lagarto também conta com iniciativas de inseminação artificial desenvolvidas com a Embrapa e o Sebrae Tech. Por meio deste último, os produtores têm acesso a serviços de melhoramento genético com apoio financeiro, facilitando o acesso às técnicas de reprodução assistida e contribuindo para o aprimoramento dos rebanhos.

Com a criação bovina distribuída por todo o município, as ações de assistência veterinária, orientação técnica, apoio à alimentação animal e melhoramento genético integram o trabalho de suporte aos produtores rurais desenvolvido pela Prefeitura de Lagarto, por meio da Semagri.

A combinação entre acompanhamento especializado e acesso a tecnologias de reprodução busca contribuir para melhores condições de criação e para o desenvolvimento da pecuária, atividade que reúne produtores de corte e de leite e faz parte da economia rural do município.

Fonte: Prefeitura de Lagarto