Receita Federal amplia em todo o Brasil o atendimento em Libras, a Língua Brasileira de Sinais

A Receita Federal ampliou em suas unidades de atendimento em todo o país a oferta de atendimento na Língua Brasileira de Sinais (Libras). Atualmente, 114 unidades já estão habilitadas para oferecer esse serviço. A iniciativa permite que pessoas surdas ou com deficiência auditiva tenham acesso aos serviços e orientações da Receita Federal de forma mais acessível e alinhada às suas necessidades de comunicação.

O atendimento é realizado por meio de uma plataforma remota que conecta o cidadão a intérpretes habilitados e proficientes em Libras. O serviço está disponível 24 horas por dia, sete dias por semana, garantindo maior autonomia e comodidade aos usuários. Para utilizar o atendimento em Libras e consultar as unidades participantes, basta realizar o agendamento por meio do sistema da Receita Federal.

Fonte: Agência GOV